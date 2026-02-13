mopo plus logo
Ein Linienbus fährt durch eine Schneewehe. Foto: picture alliance/dpa/Frank Molter

  • Pinneberg

Nahe Hamburg: Bus kracht gegen Auto – mehrere Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto in Pinneberg wurden mehrere Menschen verletzt. Die genaue Zahl ist laut Polizei noch unklar.

Bei einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Auto sind in Pinneberg mehrere Menschen verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben sich dabei kurz nach 11 Uhr sieben Menschen leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher berichtete. Die Anzahl der Verletzten sei aber noch nicht abschließend geklärt. Zuvor hatte das „Pinneberger Tageblatt“ berichtet.

Die Friedrich-Ebert-Straße, auf der es zu dem Unfall kam, war mehrere Stunden gesperrt. Zum Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Auskünfte geben. (dpa/mp)

