Unfall mit Gefahrgutlaster auf Bundesstraße im Norden – Vollsperrung

Im Kreis Steinburg ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter gekommen. Die Bundesstraße bleibt voraussichtlich noch länger voll gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das mit Bitumen beladene Fahrzeug gegen 8.15 Uhr aus Richtung Itzehoe kommend in Fahrtrichtung Hungriger Wolf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 68-jährige Fahrer im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. In der Folge kippte der Lkw um und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Die Rettungskräfte befreiten den Fahrer aus dem Führerhaus. Der Mann musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

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Entgegen ersten Befürchtungen war kein Gefahrgut ausgelaufen. Die Bergungsarbeiten gestalten sich dennoch schwierig. Autofahrer müssen sich in der Region auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Bundesstraße bleibt vorerst voll gesperrt.