Qualmendes Autowrack an Baum gefunden – doch von den Insassen fehlt jede Spur

Anwohner haben nach einem Unfall in der Nacht zu Samstag auf der B77 bei Ridders (Kreis Steinburg) einen Wagen an einem Baum entdeckt und die Polizei informiert. Von den Insassen des Autos fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei startete eine großangelegte Suchaktion.

Nach Polizeiangaben hatten die Anwohner gegen 23.30 Uhr Bremsgeräusche und einen dumpfen Knall vernommen. Als sie sich etwa 20 Minuten später auf den Weg machten, um nach dem Ursprung der Geräusche zu suchen, entdeckten sie einen beschädigten Audi-Kleinwagen, der bei einem Unfall frontal gegen einen Straßenbaum geprallt war. Da die alarmierten Beamten keine Personen in der Umgebung ausfindig machen konnten, forderten sie die Drohnengruppe aus Wrist an.

Unfall in Wrist: Von den Insassen fehlt jede Spur

Zudem alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr, da aus dem Motorraum Rauch drang und ein Entstehungsbrand nicht ausgeschlossen werden konnte. Mit Wasser kühlten die Kräfte den Motorraum, während die Drohnengruppe ein Waldstück nach möglichen Verletzten absuchte.

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Bei der Halterabfrage stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen nicht dem Audi zugehörten und möglicherweise gefälscht waren. Die Personensuche wurde schließlich in der Nacht ohne Feststellungen abgebrochen. Während der Maßnahmen zur Aufklärung des Unfalls war die B77 in beide Richtungen gesperrt worden.