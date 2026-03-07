Beim Überholen: VW kracht in Auto und landet im Graben

Überholmanöver mit Folgen: Bei einem Unfall in Braak (Kreis Stormarn) ist ein Mann am Samstagnachmittag leicht verletzt worden. Die Straße blieb mehrere Stunden lang gesperrt.

Es krachte gegen 12.30 Uhr auf der Straße An der Chaussee in Richtung Großensee. Ein Mann war mit seinem VW Golf aus der Gemeinde Braak kommend unterwegs, als er links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte. Zwei Autos hinter ihm hatte der Fahrer eines VW Ups zeitgleich zum Überholen angesetzt – und krachte in die Fahrerseite des Golfs.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der VW Up in einem Graben auf die Fahrerseite. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Fahrer des Golfs hingegen blieb unverletzt. Aufgrund der Aufräumarbeiten und der Unfallaufnahme war die Straße für etwa zwei Stunden voll gesperrt. (mwi)