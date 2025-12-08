Feuerwehr und Polizei mussten am Montag kurz nach Mitternacht in Großhansdorf zu einem schweren Verkehrsunfall ausrücken. Zwei Insassen waren in ihrem Fahrzeug eingeschlossen.

Gegen 0.26 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Ein weißer Golf lag im Waldreiterweg auf der Seite. Der Pkw drohte umzukippen. Die Einsatzkräfte sicherten den Wagen, stellten den Brandschutz sicher, leuchteten die Einsatzstelle aus und begannen anschließend mit der Rettung.

Feuerwehr setzt Säbelsäge ein – zwei Männer aus Golf befreit

Für die Befreiung der beiden eingeklemmten Personen musste ein Teil des Fahrzeugdachs mit hydraulischem Gerät und einer Säbelsäge geöffnet werden. Ein Notarzt übernahm die medizinische Erstversorgung, bevor beide Patienten in Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht wurden. „Die beiden Männer waren schwer verletzt, aber jederzeit ansprechbar“, sagte ein Polizeisprecher der MOPO.

Da Zeugen von möglicherweise flüchtenden Personen berichtet hatten, suchten Feuerwehr und Polizei die Umgebung ab. Es konnten jedoch keine Flüchtigen gefunden werden.

Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt. Die Straße musste während des Einsatzes voll gesperrt werden. (rei)