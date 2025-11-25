Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag bei Sommerland im Kreis Steinburg ereignet. Zwei Autos waren zwischen Sommerland und Grönland zusammengeprallt, zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Mazda in Richtung Glückstadt, als der Mann aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts auf die Bankette geriet und gegenlenkte, um nicht in den Graben zu fahren. Der Mann hatte dadurch jedoch keine Kontrolle mehr über das Auto: Der Mazda prallte zunächst gegen einen entgegenkommenden BMW sowie die gegenüberliegende Leitplanke und kippte auf die Seite.

Sommerland: Beide Autofahrer leicht verletzt

Der 41-Jährige befreite sich anschließend selbst aus seinem Fahrzeug. Nach Polizeiangaben haben er und der 64-jährige BMW-Fahrer sich leichte Verletzungen zugezogen.

Das könnte Sie auch interessieren: Radfahrer an Ampel von Lkw erfasst und schwer verletzt

Der Beifahrer blieb unverletzt. Vorsorglich kam der Unfallverursacher mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Itzehoe.