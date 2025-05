Unfall auf A7: Auto überschlägt sich – zwei Verletzte, ein Hund stirbt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 sind am Sonntagnachmittag in Schmalfeld (Kreis Segeberg) zwei Personen und ein Hund verletzt worden. Ein weiterer Hund wurde von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.

Nach Polizeiangaben verlor eine Frau gegen 15.05 Uhr auf der A7 zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt in Fahrtrichtung Norden die Kontrolle über ihren Geländewagen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam stark beschädigt im Seitenstreifen zum Stehen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Feuerwehr musste ein Teil des Dachs des Unfallwagens mit hydraulischem Rettungsgerät entfernen, um die verletzte Fahrerin und ihren männlichen Beifahrer aus dem Wrack zu befreien. Zur Versorgung der Verletzten landete auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte ein missglücktes Überholmanöver die Unfallursache gewesen sein.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich auch zwei Hunde im Fahrzeug. Während ein Welpe gerettet und zu einem Tierarzt gebracht werden konnte, lief ein weiterer Hund von der Unfallstelle weg. Der entlaufene Hund wurde am Nachmittag etwa zwei Kilometer entfernt überfahren auf der Autobahn gefunden. Er überlebte nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Funk fällt aus: Chaos bei Polizei und Feuerwehr – Beamte nutzen private Handys

Die Autobahn war zunächst in beide Richtungen voll gesperrt. Der Stau wuchs zwischenzeitlich auf eine Länge von acht Kilometern an. Nach etwa einer Stunde konnte eine Spur in Richtung Norden wieder freigegeben werden. Die beiden Fahrzeuginsassen erlitten schwere Verletzungen.