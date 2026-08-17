Auf der B203 in Wöhrden (Dithmarschen) ist es am Montag kurz vor dem Kreisverkehr zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Gegen 10.40 Uhr prallte eine 54-jährige Autofahrerin frontal mit einem Traktor zusammen, an dem ein Mähwerk angebracht war. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 10.40 Uhr. Die Fahrerin eines Dacia kam ersten Erkenntnissen zufolge aus Richtung Heide und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Traktor. Ein weiteres Fahrzeug wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt. Dessen Fahrer blieb unverletzt.

Sachverständiger soll Unfallhergang klären

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Laut Feuerwehr, die mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort war, kam für die Frau jede Hilfe zu spät. Ihr neben ihr im Wagen sitzender Sohn wurde verletzt. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der Traktorfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Sachverständiger soll nun den Unfallhergang untersuchen. Die B203 ist derzeit in beiden Richtungen voll gesperrt.