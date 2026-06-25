Ein Transporterfahrer schert zum Überholen aus – da nähert sich von hinten ein Pkw. Drei Personen verletzt.

Stau auf der A7 bei Neumünster nach einem Unfall. Danfoto

Schwerer Unfall auf der A7 bei Neumünster am frühen Donnerstagmorgen: Drei Personen wurden verletzt, eine von ihnen schwer. Die Autobahn in Richtung Hamburg ist zum Teil gesperrt, der Verkehr staut sich.

Laut Polizei setzte der Fahrer eines Kleintransporters gegen 6 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Großenaspe zum Überholen an. Beim Ausscheren übersah er offenbar einen Pkw, der sich mit höherer Geschwindigkeit von hinten näherte.

Pkw-Fahrer krachte von hinten in Transporter

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Dessen Fahrer krachte von hinten in den Lieferwagen und wurde schwer verletzt. Zwei weitere Beteiligte erlitten laut Polizei leichte Verletzungen.

Aktuell (Stand 7.30 Uhr) sind zwei Fahrstreifen der A7 in Richtung Süden für Reinigungsarbeiten gesperrt – Öl ist ausgelaufen. Dadurch staut sich der Verkehr zur Zeit auf etwa einem Kilometer Länge. Die Sperrung dürfte laut Einschätzung der Autobahnpolizei noch etwa bis 9 Uhr andauern.