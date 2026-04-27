Schrecklicher Unfall beim Überholen: Motorradfahrer kracht in Auto – tot

Im Kreis Schleswig-Flensburg ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen: Ein Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle.

Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Jübek ums Leben gekommen. Der Motorradfahrer sei am Mittag nach ersten Ermittlungen gegen 14.40 Uhr bei einem Überholvorgang mit einem abbiegenden Opel Corsa zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Laut eines Reporters vor Ort geschah das Unglück in Höhe der Kreuzung zur Bollingstedter Straße. Dort wollte eine 66-Jährige mit ihrem Opel Corsa abbiegen. Der Biker konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte in die hintere linke Tür des Pkw.

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Der Mann sei gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben. Die Fahrerin des Autos wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Ein Sachverständiger war laut Polizei vor Ort, vorübergehend musste die Straße voll gesperrt werden. (dpa)