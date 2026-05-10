Unfall beim Abbiegen: Autofahrer will ausweichen – und rast über Gehweg

Schwerer Crash in Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg): Ein Autofahrer ist am Sonntag bei einem Abbiegeunfall schwer verletzt worden. Sein VW Golf war zunächst in ein anderes Auto gekracht und riss anschließend eine Laterne um.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Hamburger Straße. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte ein VW Passat nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Hinter dem Wagen fuhr ein 70-Jähriger mit seinem VW Golf. Dieser erkannte das Abbiegemanöver offenbar zu spät und fuhr dem Passat nahezu ungebremst auf.

70-jähriger Autofahrer wurde schwer verletzt

Beim Versuch, auszuweichen, kam der Golf anschließend rechts von der Fahrbahn ab und krachte in eine Laterne. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mast umgerissen. Das Auto schob ihn noch mehrere Meter vor sich her, bevor es schwerbeschädigt zum Stehen kam.

Der 70-jährige Golf-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Auch eine Beifahrerin im Passat wurde vorsorglich mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Passat-Fahrer blieb nach Angaben des Sprechers unverletzt.

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Für die Aufräumarbeiten musste die Hamburger Straße dann kurzzeitig gesperrt werden: So musste der Golf abgeschleppt werden, außerdem beseitigte die Feuerwehr ausgelaufene Betriebsstoffe. Um kurz nach 15 Uhr lief der Verkehr wieder. (mwi)