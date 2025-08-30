Unfall bei Hamburg: Eine Person mit Kind in Krankenhaus

Am Samstagmorgen kam es in der Nähe von Reinbek (Landkreis Stormarn) zu einem Verkehrsunfall. Mindestens eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall passierte gegen 9.35 Uhr in Neuschönningstedt, sagte eine Sprecherin des Lagezentrums. Zwei Autos krachten an der Ecke Oher Weg/Königsberger Straße frontal ineinander. Laut Angaben eines Reporters vor Ort, hatte der Opel dem Audi an der Einmündung die Vorfahrt genommen.

Eine Person kam laut Polizei danach in Begleitung ihres Kindes leicht verletzt ins Krankenhaus. Ob das Kind ebenfalls verletzt wurde, ist unklar. (mp)