Unfall bei Hamburg: Zwei Verletzte – Zeugen widersprechen dem Fahrer

Schwerer Unfall bei Schenefeld (Kreis Pinneberg): Am Ortseingang kommt plötzlich ein Auto von der Straße ab und kracht ins Gebüsch. Beide Insassen werden verletzt.

Ein 63-Jähriger war nach Polizeiangaben gegen 16.25 Uhr mit seinem VW auf der Holstenstraße aus Richtung Warringholz unterwegs, als er kurz vor Schenefeld aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Gebüsch landete. Dabei soll er auch ein Verkehrsschild überfahren haben.

Unfallfahrer will einem Fahrzeug ausgewichen sein – Polizei ermittelt

Während der Mann bei dem Unfall nur leicht verletzt wurde, kam seine Begleiterin mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus und muss nach Angaben der Beamten auch über Nacht dort bleiben. Als Unfallursache schließt die Polizei Unachtsamkeit oder Ablenkung nicht aus. Zwar gab der Mann gegenüber den Beamten an, einem anderen Fahrzeug ausgewichen zu sein, Zeugen haben dieses vermeintliche Auto jedoch nicht gesehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Tragischer Unfall: 83-Jähriger von Silowagen erfasst – tot

Zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei waren im Einsatz. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeifließen. Der VW wurde von einem Abschleppunternehmen aus Todenbüttel geborgen.