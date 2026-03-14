Unfall bei Hamburg: Wagen gerät ins Schleudern – und überschlägt sich

Heftiger Unfall auf der A23 bei Elmshorn: Am Freitag hat sich dort offenbar wegen Aquaplanings ein Kastenwagen überschlagen. Der Fahrer (38) hatte dabei noch Glück im Unglück – er wurde nur leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann gegen 14.15 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Norden unterwegs. Hinter der Anschlussstelle Elmshorn geriet der Renault auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Anfang der Außenschutzplanke und überschlug sich. Ursache könnte eine nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.

Nach Unfall: Stau auf der A23 bis kurz vor Elmshorn

Der Transporter kam hinter der Leitplanke schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen, er wurde durch den Unfall schwer beschädigt. Die A23 in Richtung Itzehoe wurde zunächst kurzzeitig gesperrt. Später lief der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Trotzdem staute es sich bis kurz vor Elmshorn.

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Das THW aus Elmshorn unterstützte die Autobahnpolizei bei den Aufräumarbeiten. Ein Abschleppunternehmen aus dem Kreis Steinburg übernahm die Bergung des Kastenwagens.