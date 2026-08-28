Unfall mit mehreren Beteiligten bei Reinbek, die Straße ist noch immer gesperrt. Viele Fragen sind offen.

Auf der K80 sind mehrere Autos in einen Verkehrsunfall involviert. Christoph Leimig

Auf der K80 bei Reinbek (Kreis Stormarn) hat es am Freitagabend gekracht – mehrere Autos sind involviert. Die Straße ist aktuell in Höhe der A24 komplett gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr: Nach ersten Informationen der Polizei sind zwei Fahrzeuge beteiligt. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Wie viele Personen involviert waren und ob, und wie viele Personen verletzt sind, ist bislang nicht bekannt. Ein Rettungswagen war vor Ort, so ein Polizeisprecher.

Unfall auf der K80: Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

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Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampelanlage an der Kreuzung komplett ausgefallen. Ob der Ausfall mit dem Unfall zusammenhängt, ist noch offen.

Die Einsatzkräfte sind noch immer vor Ort, die Abschleppfahrzeuge sind inzwischen eingetroffen. Wie lange die Sperrung noch dauert, ist derzeit nicht absehbar. (mp)