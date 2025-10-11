Überholmanöver geht schief: BMW kracht in Bus und Opel – mehrere Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos und einem Linienbus in Elmshorn sind am Freitagabend fünf Menschen leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr auf der Hamburger Straße. Laut Polizei wollte der Fahrer eines BMW (18) aus Richtung Innenstadt einen an einer Haltestelle stehenden Bus über den zweiten Fahrstreifen überholen. Da sich auf dieser Fahrspur jedoch ein Opel befand, der nach links abbiegen wollte, wich der Mann mit seinem BMW nach rechts aus. Dabei traf er sowohl die Front des Linienbusses als auch das Heck des Opels.

Fünf Leichtverletzte – BMW-Fahrer passte Geschwindigkeit nicht an

Die Polizei nannte als Unfallursache, dass der mutmaßliche Unfallverursacher die Geschwindigkeit nicht angepasst habe. Nach Angaben der Polizei wurden durch den Aufprall die Insassen der beiden Autos leicht verletzt, der 18-Jährige und seine 19-jährige Beifahrerin sowie der 27 Jahre alte Fahrer des stehenden Autos und seine 20 und 23 Jahre alten Mitfahrer. Die beiden Fahrer seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, während die anderen noch vor Ort behandelt werden konnten. Die Insassen des Linienbusses seien unverletzt geblieben.

Bei dem Aufprall entstanden an den beiden Autos Totalschäden, sodass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der Bus hingegen hatte nur einen leichten Schaden an der linken Frontseite. Der Busfahrer konnte die Fahrt nach Abschluss der Unfallaufnahme fortsetzen. Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz.