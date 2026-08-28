Eine 36-jährige Autofahrerin hat beim Abfahren von der A24 auf die K80 einen Smart übersehen. Zwei Kinder wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Auf der K80 sind mehrere Autos in einen Verkehrsunfall involviert. Christoph Leimig

Auf der K80 bei Reinbek (Kreis Stormarn) hat es am Freitagabend gekracht: Eine 36-jährige Opelfahrerin hatte beim Abfahren von der A24 auf die K80 einen Smart übersehen. In beiden Wagen saßen jeweils vier Personen – zwei Kinder wurden leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr: Die Opelfahrerin wollte von der A24 in Richtung Berlin auf die K80 in Richtung Barsbüttel nach links abfahren. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei den Smart eines 46‑Jährigen – es krachte.

In beiden Fahrzeugen saßen jeweils vier Personen. Darunter befand sich sowohl im Opel als auch im Smart jeweils ein 10-jähriges Kind, das leicht verletzt wurde. Die Kinder konnten vor Ort von einem Rettungswagen versorgt werden.

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Unfall auf der K80: Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampelanlage, die hier sonst die Vorfahrt regelt, an der Kreuzung komplett ausgefallen. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

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Die Abfahrt zur A24 war kurzzeitig gesperrt. Der Verkehr auf der K80 wurde während der Unfallaufnahme einseitig daran vorbeigeleitet. (mp)