Betrunkener verschrottet BMW nahe Hamburg – Krankenhaus
Am frühen Sonntagmorgen kam es nördlich von Hamburg zu einem schweren Autounfall. Der BMW-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.
Die Polizei wurde gegen 4.20 Uhr zur B4 zwischen Bönningstedt und Hasloh gerufen, so ein Sprecher. Ein 30-jähriger Autofahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war im Straßengraben gelandet. Der Mann stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Weitere Unfallbeteiligte gab es nicht.
Der 30-Jährige wurde mit leichten Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Aufräumarbeiten war die Straße für rund eine Stunde gesperrt. (mp)
