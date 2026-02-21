Unfall bei Hamburg: Autofahrer überschlägt sich – und ist in Wagen gefangen

Ein Autofahrer kam nördlich von Hamburg in der Ortschaft Siebenbäumen (Kreis Herzogtum Lauenburg) von der glatten Straße ab. Sein Auto überschlug sich, landete auf dem Dach – und er war im Inneren des Wagens gefangen.

Die Polizei wurde gegen 20.15 Uhr zur Mühlenstraße gerufen, sagte ein Sprecher auf MOPO-Anfrage.

Unfall bei Hamburg: Fahrer in Pkw gefangen

Der Fahrer konnte sich nicht allein aus seinem Auto befreien, war aber auch nicht eingeklemmt. Gemeinsam mit der Feuerwehr gelang es, den Mann aus dem Wagen zu holen.

Der Fahrer stand unter Schock, war ansonsten aber unverletzt und musste nicht im Krankenhaus behandelt werden. Sein Wagen wurde anschließend abgeschleppt und die Straße gegen 22.10 Uhr wieder freigegeben (mp).