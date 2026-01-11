Unfall bei Hamburg: Autofahrerin rutscht in Graben und prallt gegen Baum

Verkehrsunfall kurz hinter dem Ortseingang: Auf der Dorfstraße in Meilsdorf (Kreis Stormarn) verunglückte am Nachmittag eine Autofahrerin.

Ein weißer Fiat kam gegen 15 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen rutschte in den Graben und prallte gegen einen Baum, sagte ein Polizeisprecher.

Unfall bei Hamburg: Auto prallt gegen Baum

Das Auto blieb im verschneiten Graben liegen. Wie es zu dem Unfall gekommen war, ist noch ungeklärt.

Das könnte Sie auch interessieren: Winter im Norden: In der Nacht wird’s „arktisch kalt“, Montag droht Glatteis

Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt, ein Rettungswagen war trotzdem vor Ort. Ob sich weitere Personen im Auto befanden, ist der Polizei nicht bekannt. (mp)