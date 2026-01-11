mopo plus logo
Unfall nahe Hamburg: Ein weißer Fiat kam in Meilsdorf von der Straße ab, fuhr in den Graben und prallte gegen einen Baum.

  • Meilsdorf

Unfall bei Hamburg: Autofahrerin rutscht in Graben und prallt gegen Baum

Verkehrsunfall kurz hinter dem Ortseingang: Auf der Dorfstraße in Meilsdorf (Kreis Stormarn) verunglückte am Nachmittag eine Autofahrerin.

Ein weißer Fiat kam gegen 15 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen rutschte in den Graben und prallte gegen einen Baum, sagte ein Polizeisprecher.

Unfall bei Hamburg: Auto prallt gegen Baum

Das Auto blieb im verschneiten Graben liegen. Wie es zu dem Unfall gekommen war, ist noch ungeklärt.

Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt, ein Rettungswagen war trotzdem vor Ort. Ob sich weitere Personen im Auto befanden, ist der Polizei nicht bekannt. (mp)

