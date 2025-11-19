Unfall bei Hamburg: Auto kracht gegen Lkw – Fahrerin schwer verletzt

Schwerer Unfall in Barsbüttel an der Stadtgrenze zu Hamburg: Ein Lkw und ein Auto stießen bei voller Fahrt zusammen. Beide Fahrer wurden teils schwer verletzt.

Gegen 11 Uhr kam es auf der Kreisstraße 29 in Barsbüttel zu dem Crash. Nach ersten Informationen geriet das Auto – ein Nissan Qashqai – aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Lkw zusammen. Der Wagen kam von der Straße ab und landete im Graben, genau wie der Lkw.

Unfall in Barsbüttel: Beide Fahrer verletzt

Die Autofahrerin (52) wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Lkw-Fahrer (53) erlitt leichte Verletzungen. Beide Personen konnten ohne technisches Gerät aus ihren Fahrzeugen befreit werden und kamen in ein Krankenhaus – es war niemand eingeklemmt.

Die Kreisstraße 29 war am Nachmittag während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.