Vorfahrt? Egal! 19-Jähriger brettert über Kreuzung und kracht in Kleinwagen

Zwei Autos sind am Donnerstagabend auf der Kreuzung zur Straße Sibirien in Elmshorn zusammengeprallt. Einer der Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein 19-Jähriger fuhr laut Polizei gegen 21.20 Uhr mit zwei Begleitern die Straße Sibirien aus Richtung Klein Offenseth-Sparrieshoop entlang. An einer Kreuzung missachtete er – trotz eines Stoppschilds – die Vorfahrt eines 40-Jährigen, der mit seinem Mazda aus Richtung Horst kam.

Airbags lösten aus: 40-Jähriger verletzt

Die Fahrzeuge prallten daraufhin auf der Kreuzung zusammen. Der Chevrolet wurde auf eine Verkehrsinsel geschleudert und gegen einen Schilderpfosten gedrückt. Durch die schwere Kollision lösten die Airbags beider Fahrzeuge aus.

Lediglich der 40-Jährige aus dem Mazda soll Verletzungen davongetragen haben, so die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn kümmerte sich während der Unfallaufnahme um auslaufende Betriebsstoffe und klemmte die Autobatterien ab. Die Kreuzung war bis zur Beendigung der Aufräumarbeiten nur einspurig befahrbar.