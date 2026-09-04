Ein Lkw ist bei Ahrensburg von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 45-jährige Fahrer wurde schwer verletzt.

Ein Polizeifahrzeug und ein Rettungswagen an einer Unfallstelle auf einer Landstraße (Symbolbild) picture alliance / Fotostand | Fotostand / Gelhot

Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der Hamburger Straße bei Ahrensburg schwer verletzt worden. Der Mann verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.55 Uhr auf der Hamburger Straße. Der Lkw war aus Ahrensburg kommend in Richtung der Einmündung Brauner Hirsch unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet das Fahrzeug nach rechts von der Straße und prallte frontal gegen einen Baum.

Ersthelfer halfen dem schwer verletzten Fahrer aus der Kabine. Er wurde anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. (rei)