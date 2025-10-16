Schwerer Unfall auf der A7: SUV bricht durch Leitplanke

Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag auf der A7 mit seinem SUV von der Fahrbahn abgekommen. Er blieb unverletzt – sein Wagen erlitt jedoch einen Totalschaden.

Der Fahrer war gegen 15 Uhr mit einem Audi zwischen Henstedt-Ulzburg und Quickborn in Richtung Süden unterwegs. Auf Höhe Ellernau kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und landete mit seinem Auto in einem Bachlauf.

Unfall auf der A7: Fahrer bleibt unverletzt

Ein Rettungswagen rückte an, um den Mann zu untersuchen – er hatte großes Glück und blieb unverletzt.

Der Audi wurde bei dem Aufprall völlig zerstört und musste aufwendig geborgen werden. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen zeitweise gesperrt.