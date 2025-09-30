Trümmerfeld nach Unfall auf der A7: Fahrer schwer verletzt

Öl läuft aus, Trümmer liegen auf der Straße: Nach einem schweren Unfall sperrt die Polizei die A7 Richtung Süden. Ein Mensch kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall auf der A7 im Kreis Pinneberg nördlich von Hamburg ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Wagen war am Abend in Quickborn aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Spur abgekommen und gegen eine Leitplanke gefahren, teilte die Polizei mit.

Nach dem schweren Unfall sperrte die Polizei die A7 Richtung Süden. Holstein-Report Nach dem schweren Unfall sperrte die Polizei die A7 Richtung Süden.

Anschließend schleuderte das Auto zurück auf die Straße, stieß dort mit einem anderen Wagen zusammen und überschlug sich. Es blieb auf dem Dach liegen. Der 45 Jahre alte Fahrer kam ins Krankenhaus.

Autobahn 7 nach Unfall dreieinhalb Stunden voll gesperrt

In dem anderen Auto saßen laut Polizei vier Personen. Sie wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls in eine Klinik gebracht. Auf der Straße seien demnach Trümmerteile verteilt gewesen, zudem sei Öl ausgelaufen. Ein weiterer Wagen sei über Trümmer gefahren und dabei beschädigt worden, der Fahrer blieb unverletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Hakenkreuz am „Fischi-Haus“ in Ottensen – Staatsschutz ermittelt

Die A7 Richtung Süden war nach Polizeiangaben für dreieinhalb Stunden voll gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer wurden vorübergehend an der Anschlussstelle Quickborn von der Autobahn abgeleitet. Die linke Spur ist seit der Nacht wieder frei, hieß es. (dpa)