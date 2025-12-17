Trümmerfeld nach schwerem Crash auf der A7: Porsche verliert ein Rad

Bei einem Verkehrsunfall auf der A7 in Höhe Quickborn ist am Mittwochmittag eine Person leicht verletzt worden. Gegen 12 Uhr kollidierten in Fahrtrichtung Süden ein Porsche-SUV und ein Nissan.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde bei beiden Fahrzeugen jeweils ein Rad herausgerissen. Eine beteiligte Person erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die A7 zeitweise vollständig gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Um 12.49 Uhr konnte die linke Fahrspur wieder freigegeben werden, wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.