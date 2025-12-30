Unfall auf der A1: Porsche überschlägt sich mehrfach

Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der Autobahn A1 zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein weißer Porsche überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Einer der Insassen wurde verletzt.

Um 3 Uhr morgens war der Fahrer eines weißen Porsche auf der A1 in Richtung Norden unterwegs, als er zwischen Stapelfeld und Ahrensburg (Landkreis Stormarn) bei Schnee von der Fahrbahn abkam. Laut Polizei wollte er zuvor nach einem Überholvorgang wieder nach rechts einscheren.

Unfall auf der A1: Porsche-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

Der Wagen überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf einem Feld auf dem Dach zum Liegen. Die fünf Insassen wurden vom alarmierten Rettungsdienst und Notarzt versorgt, einer davon war leicht verletzt. Das Auto wurde anschließend abgeschleppt.

Die Polizei sperrte bis um 5 Uhr am Dienstagmorgen die rechte und mittlere Fahrspur der A1 und nahm den Verkehrsunfall auf, die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle. (aba)