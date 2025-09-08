Unfall auf Autobahn im Norden: Fahrer prallt gegen Leitplanke und stirbt

Tödlicher Unfall bei Schafstedt (Kreis Dithmarschen): Ein 69-jähriger Mann ist in der Nacht zum Montag auf der A23 ums Leben gekommen.

Gegen 2.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Schenefeld-Siezbüttel zur technischen Hilfeleistung zur Autobahn 23 in Richtung Norden gerufen. Die Unfallstelle befand sich auf der Brücke über den Nord-Ostsee-Kanal, kurz vor der Anschlussstelle Schafstedt.

Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, fanden sie ein breites Trümmerfeld und einen schwer beschädigten Mitsubishi Spacestar auf dem linken Fahrstreifen vor. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür des Kleinwagens mit hydraulischem Rettungsgerät und befreiten den eingeklemmten Mann aus seinem Auto.

Fahrer verstarb noch am Unfallort

Für den 69-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort. Ein mitalarmierter Rettungshubschrauber brach den Anflug zur Einsatzstelle ab.

Warum der 69-Jährige die Kontrolle über das Auto verlor und gegen die Mittelleitplanke stieß, ist aktuell unklar. Den Beamten zufolge gibt es keine Unfallzeugen, weswegen ein Sachverständiger für die Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt wurde. Der Mitsubishi war neben der Leitplanke auch gegen ein digitales Autobahnschild geprallt und hatte es schwer beschädigt.

Für die Unfallaufnahme wurden beide Fahrtrichtungen der Autobahn über Stunden voll gesperrt. Während die Gegenfahrbahn gegen 4.40 Uhr wieder freigegeben werden konnte, blieb die Fahrbahn in Richtung Norden bis 6.20 Uhr gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Tel. 04121 40920 zu melden.