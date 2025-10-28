Unfall auf Autobahn bei Hamburg sorgt für Vollsperrung

Auf der A23 an der Anschlussstelle Itzehoe-Mitte (Kreis Steinburg) sind am Dienstagvormittag ein Mercedes und ein Wohnmobil zusammengestoßen. Der Mercedes-Fahrer wurde verletzt.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall auf der regennassen Fahrbahn um kurz vor 10 Uhr, als der Fahrer eines Mercedes auf die Autobahn in Richtung Süden auffahren wollte. Möglicherweise verlor der Mann dabei die Kontrolle und stieß daraufhin mit einem Wohnmobil zusammen, welches mit zwei Insassen auf der Autobahn aus Richtung Heide unterwegs war.

A23 kurzzeitig gesperrt

Der Fahrer des Mercedes erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Da die Fahrzeuge versetzt auf der Autobahn zum Stehen kamen, konnte die Vollsperrung erst nach der Bergung der Fahrzeuge aufgehoben werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe zur Absicherung mit einem Einsatzfahrzeug vor Ort.