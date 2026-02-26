Unfall auf der A7: Überholmanöver geht schief – Sperrung in Richtung Hamburg

Nach einem Unfall auf der A7 bei Ellerau mussten zwei Fahrspuren in Richtung Hamburg gesperrt werden. Was war passiert?

Am Donnerstagnachmittag waren zwei Autos auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Henstedt-Ulzburg und Quickborn in einen Unfall verwickelt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, kam es gegen 16.30 Uhr infolge eines Überholmanövers zu dem Zusammenstoß.

Unfall nach Überholmanöver auf A7

Auch ein Reporter vor Ort berichtet von einem missglückten Überholmanöver: Demnach sei ein Mercedes während des Überholens von einem nachfolgenden Fahrzeug getroffen worden und in der Folge rechts in die Außenschutzplanke geprallt. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.

Verletzte gab es glücklicherweise keine. Jedoch waren zwei der drei Fahrstreifen stundenlang gesperrt. (mwi)