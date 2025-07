Unfall an Neubau bei Hamburg: Lkw-Kran kippt plötzlich um

Am Mittwoch kam es in Haselau (Kreis Pinneberg) zu einem ungewöhnlichen Unfall. Ein Lkw-Ladekran kippte an einem Neubau um.

Der Unfall ereignete sich in der Straße Kleiner Landweg. Als die Arbeiter gerade dabei waren, Holzbalken zu versetzen, kippte der Kran plötzlich um. Glück im Unglück: Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der 7,5-Tonner wurde durch zwei weitere Kräne geborgen. Ob neben dem Lkw auch der Neubau einen Schaden davongetragen hat, ist bislang unklar.

Vor den Bergungsmaßnahmen war ein Sachverständiger vor Ort, der den Unfall untersuchte. Gegen 18.30 Uhr war der Ladekran wieder aufgestellt.