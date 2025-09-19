Crash an viel befahrener Kreuzung: In Escheburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind am Freitag zwei Männer und eine Frau bei einem Autounfall verletzt worden.

Die Rettungskräfte wurden gegen 15.20 Uhr alarmiert: Wie ein Reporter vor Ort berichtet, wollte ein aus dem Stubbenberg kommender VW Golf kurz zuvor auf die Alte Landstraße abbiegen. Dabei missachtete der Fahrer allerdings die Vorfahrt eines auf der Alten Landstraße herannahenden Kleintransporters. Es kam zum Zusammenstoß.

Drei Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Der Kleintransporter rammte den VW dabei in die Fahrerseite. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto zur Seite geschleudert und krachte anschließend gegen ein Verkehrsschild.

Gleich drei Feuerwehren wurden alarmiert, nur eine war aber auch im Einsatz tätig, wie ein Sprecher der zuständigen Rettungsleitstelle der MOPO sagte. Die Feuerwehrkräfte mussten demnach die Türen des VWs mit technischem Gerät öffnen, um eine Person aus dem Auto zu befreien.

Auch zwei weitere Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Lebensgefahr bestehe aber nicht, so der Sprecher. Rund eine halbe Stunde nach Alarmierung wurden die zwei Männer und die Frau in Krankenhäuser in Hamburg und Reinbek gebracht. (mwi)