Unfall am Lagerfeuer – 17-Jährige steht in Flammen

An einem Lagerfeuer ist eine 17-Jährige von einer brennenden Flasche mit Brandbeschleuniger getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein 18-Jähriger wollte mit der Flasche am Samstagabend eigentlich ein Lagerfeuer in Rickling (Kreis Segeberg) entzünden, wie die Polizei mitteilte.

18-Jähriger wirft brennende Flasche am Lagerfeuer von sich

Doch die Flasche mit der brennbaren Flüssigkeit fing plötzlich Feuer. Der junge Mann warf sie deshalb von sich, traf dabei jedoch die 17-Jährige. Deren Kleidung fing sofort Feuer, und das Mädchen stand in Flammen.

Ersthelfer konnten das Feuer löschen. Das Mädchen wurde durch die Flammen so schwer verletzt, dass es mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Die Polizei Bad Segeberg ermittelt nun gegen den 18-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung. (dpa/mp)