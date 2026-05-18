Schlimmer Lkw-Unfall auf Autobahn: Mann schwer verletzt – Vollsperrung

Schwerer Unfall auf der A21 bei Trappenkamp: Ein Auto und ein Lkw krachen am frühen Montagmorgen ineinander. Mindestens ein Mann ist schwer verletzt. Die Autobahn ist in Richtung Segeberg voll gesperrt.

Der Unfall passierte gegen 6 Uhr morgens, so die Polizei zur MOPO. Ein Lkw und ein Auto sind auf der A21 kurz hinter der Anschlussstelle Trappenkamp in Richtung Bad Segeberg kollidiert. Der 41-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt. Zum Zustand des Lkw-Fahrers lagen der Polizeistelle am Montagmorgen noch keine Informationen vor.

Unfall auf A21: Hubschrauber landet – langer Stau

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Transport des Schwerverletzten erfolgte den Angaben nach schließlich jedoch per Rettungswagen.

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Zur Absicherung der Unfallstelle stellte sich ein weiterer Lkw quer auf der Fahrbahn. Die Autobahn in Richtung Bad Segeberg blieb am Morgen gesperrt. Dadurch staute sich der morgendliche Berufsverkehr. Zum Unfallhergang ist bisher nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern an. (nf)