Schwere Unfälle im Norden: Eine Frau lebensgefährlich verletzt

Zwei schwere Unfälle im Norden: Eine 62 Jahre alte Fußgängerin ist nahe der Autobahn 23 im Kreis Steinburg bei einem Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik. Auch im Kreis Segeberg wurde eine Frau von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 6.40 Uhr in Schenefeld bei Itzehoe. Als ein 27 Jahre alter Mann am Morgen von der Autobahn abfahren wollte, erfasste er die Frau, die im Ausfahrtsbereich auf der Straße lief, sagte ein Polizeisprecher. Die 62-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Unfälle in den Kreisen Steinburg und Segeberg

Weshalb sie sich auf der Autobahn befand, ist derzeit unklar. Die Abfahrt der A23 in Richtung Hamburg war für etwa eine Stunde gesperrt.

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Im Kreis Segeberg kam es am Mittag zu einem weiteren schweren Unfall. Dort in Wiemersdorf war eine Frau gegen 12.40 Uhr an der Kieler Straße Ecke Neue Dorfstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Auch hier war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizei ermittelt. (dpa/ruega)