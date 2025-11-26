Unendlich Energie durch Kernfusion: Kommt erster Reaktor nach Brokdorf oder Krümmel?

Kernfusion gilt als Hoffnungsträger der Energiewende. Kommt der erste Reaktor nach Schleswig-Holstein? Eine neue Studie hält das für möglich.

Der Atomreaktor in Brokdorf an der Unterelbe ist seit fast vier Jahren abgeschaltet, der in Krümmel bei Geesthacht schon seit sechzehn – doch in der ferneren Zukunft könnte auf dem Gelände einer der beiden Meiler erneut Kernenergie erzeugt werden: Ein Gutachten der Technischen Universität München bringt Brokdorf und Krümmel als mögliche Standorte für das geplante erste deutsche Fusionskraftwerk ins Spiel.

In Auftrag gegeben hat das Gutachten das Energie-Unternehmen Gauss Fusion aus Garching bei München. Die Firma forscht an der Kernfusion und will bis 2045 einen Reaktor bauen. „Die Studie bringt uns dieser Zukunft einen Schritt näher – sie zeigt, dass die Infrastruktur, die Industrie und die Energienetze vorhanden sind, um die Fusion zu einer praktischen, skalierbaren und unabhängigen Energiequelle zu machen“, sagt Unternehmenschefin Milena Roveda.

Ex-AKW haben Netzanbindung und Zugang zu Kühlung

Die wichtigsten Kriterien für den Standort eines künftigen Fusionsreaktors sind laut dem Gutachten die Anbindung ans Stromnetz und der Zugang zu Kühlsystemen und Abwärme. „Standorte von Kern- und Kohlekraftwerken sind aufgrund ihrer robusten Netzanbindung und etablierten industriellen Ökosysteme von besonderem Interesse“, heißt es in der Studie. Auch das frühere Kohlekraftwerk in Hamburg-Moorburg kommt daher in Frage.

Die Kernfusion gilt als eine Zukunftshoffnung der Energiewende. Anders als die bisherige Kernkraft beruht sie nicht auf Atomspaltung und setzt daher deutlich weniger radioaktive Strahlung frei. Vielmehr werden Atomkerne bei extrem hohen Temperaturen kontrolliert verschmolzen – so wie auf der Sonne Wasserstoff zu Helium. Dabei wird fast unerschöpflich Energie frei. Und das ohne langlebigen Atommüll und klimafreundlich, weil emissionsfrei. Auch die Gefahr einer unkontrollierten Kernschmelze droht nicht.

Schleswig-Holstein hat eine „Fusionsallianz“ gebildet

An der Kernfusion wird allerdings schon seit fast 70 Jahren weltweit geforscht – bisher ohne den großen Durchbruch. Die schwarz-rote Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag nun das Ziel gesetzt: „Der erste Fusionsreaktor der Welt soll in Deutschland stehen.“ Bis zum Jahr 2029 will die Koalition zwei Milliarden Euro in die Forschung stecken.

Schleswig-Holsteins Landesregierung hat außerdem Ende Oktober gemeinsam mit Hamburg und vier weiteren Bundesländern eine „Fusionsallianz“ gebildet, die mithelfen will, das ehrgeizige Ziel des Bundes zu erreichen. Die beiden norddeutschen Nachbarländer stellen dafür den weltweit größten Röntgenlaser bereit, den fast dreieinhalb Kilometer langen unterirdischen Tunnel „European XFEL“ zwischen Schenefeld und Hamburg.

Kieler Ministerin Stenke will noch keine Standortdebatte

Forschungsministerin Dorit Stenke (CDU) will über den Standort noch nicht spekulieren. picture alliance/dpa/Frank Molter Forschungsministerin Dorit Stenke (CDU) will über den Standort noch nicht spekulieren.

Über den Standort eines Fusionskraftwerks will die Kieler Forschungsministerin Dorit Stenke aber noch nicht spekulieren. „Wir stehen am Anfang eines jahrelangen Prozesses, der intensive Forschung, Entwicklung und Zusammenarbeit erfordert“, sagt die CDU-Politikerin. Der Fokus liege jetzt erst mal darauf, „die wissenschaftlichen und technischen Grundlagen zu schaffen, um die Fusionsenergie überhaupt nutzbar zu machen“.

Stenkes grüner Kabinettskollege Tobias Goldschmidt, Energieminister des Landes, lehnt einen Fusionsreaktor im Norden sogar strikt ab. Zum einen hält er die Technik ohnehin nur für „teure Science Fiction“. Zum anderen sei sie im Norden auch dann nicht nötig, wenn sie eines Tages wirklich zur Verfügung stünde: „Ein Fusionskraftwerk im Energiewendeland Schleswig-Holstein wäre überflüssig wie ein Kropf“, kritisiert Goldschmidt. Denn schon jetzt produziere man im Land „mehr grünen Strom, als wir verbrauchen“.

Tobias Goldschmidt ist gegen Fusionsreaktor im Land

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). (Archivbild) picture alliance/dpa/Frank Molter Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). (Archivbild)

Zudem würden derzeit viele Batteriespeicher in Schleswig-Holstein entstehen, Biogasanlagen flexibilisiert und die Gaskraftwerke in Kiel und Neumünster in den 2030-ern auf Wasserstoff umgestellt. Damit werde Schleswig-Holstein sogar für „oft beschworene Dunkelflauten“, in denen weder Wind weht noch die Sonne scheint, „bestens gerüstet sein“, sagt Goldschmidt – auch ohne grundlastfähige Fusionskraftwerke.

In Hamburg-Moorburg schließlich gibt es ohnehin schon andere Pläne für das Gelände des früheren Kohlemeilers: Hier soll ab 2027 grüner Wasserstoff hergestellt werden. Ob das mit dem gleichzeitigen Betrieb eines Fusionskraftwerks vereinbar wäre, ist unklar. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)