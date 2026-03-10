Unbekannter missbraucht Pony – und wird dabei gefilmt!

Ein unbekannter Mann hat in einem Lübecker Pferdestall ein Pony sexuell missbraucht. Das Tier sei dabei im Genitalbereich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Tat erinnert an einen Fall aus dem Hamburger Umland aus dem vergangenen Jahr.

Der Missbrauch war aufgefallen, weil die Halterin der Stute nach Einbrüchen im Herbst eine Überwachungskamera im Stall installiert hatte. Bei der Auswertung der Aufzeichnungen stellte die Frau fest, dass sich ein Mann mit Halbglatze und Brille mitten in der Nacht an dem Tier vergangen hatte. Details dazu wollte die Polizei zunächst nicht nennen.

Pony in Lübecker Stall missbraucht: Verdacht gegen denselben Mann

Die Polizei nimmt an, dass es sich um denselben Täter handelt, der auch im Herbst in den Stall eingebrochen war.

Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Im vergangenen Sommer hatte ein ähnlicher Fall kurz hinter Hamburger Stadtgrenze für Verstörung gesorgt: Ein 18-Jähriger war dabei gefilmt worden, wie er sich an mehreren Pferden verging. (dpa/mp)