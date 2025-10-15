Mysteriöse Flüssigkeit an Schule löst Großeinsatz aus – 15 Kinder verletzt

An einer Schule in Kellinghusen (Kreis Steinburg) gab es am Mittwoch einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Eine unbekannte Flüssigkeit wurde an einer Wand im Flur vor einem Musikraum der Schule entdeckt. Mehrere Schüler klagten anschließend über Atemwegsreizungen und tränende Augen.

Die Schule wurde umgehend geräumt und ein Großeinsatz ausgelöst. Erste Vermutungen, dass es sich um Ammoniak handeln könnte, bestätigten sich nicht. Nach aktuellem Stand gibt es 15 Leichtverletzte, wovon neun mit Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Um was genau es sich für eine Substanz handelt, konnte noch nicht festgestellt werden.

Feuerwehrleute nahmen an der Schule Proben von der Flüssigkeit. Holstein-Report Feuerwehrleute nahmen an der Schule Proben von der Flüssigkeit.

Probe entnommen und bei Hamburger Feuerwehr analysiert

Der Löschzug „Gefahrgut“ nahm unter Atemschutz Proben im Gebäude, welche nun in der Umweltwache der Hamburger Feuerwehr untersucht werden sollen. Ob es sich möglicherweise um einen gefährlichen Schülerstreich handelt, blieb zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen, für alle anderen Schüler war der Unterricht dennoch beendet.