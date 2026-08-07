Ein Moment der Unachtsamkeit: Ein Motorradfahrer bemerkt nicht, wie ein Auto vor ihm bremst. Er prallt gegen das Heck – mit schwerwiegenden Folgen.

Ein Motorrad liegt nach einem Unfall auf der Straße (Symbolfoto). RUEGA

Ein junger Motorradfahrer ist auf ein Auto im Kreis Ostholstein aufgefahren und hat dabei schwere Verletzungen erlitten.

Der Autofahrer bremste laut einem Polizeisprecher am Abend an einer Engstelle in Ratekau, um einen entgegenkommenden Traktor durchfahren zu lassen. Der 19-Jährige habe dies zu spät gemerkt und sei mit seiner Maschine auf das Auto aufgefahren. Er stürzte dabei und rutschte unter die Landmaschine.

Bei dem Unfall zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu. Er wurde von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war zu der Unfallstelle geflogen. Der Traktorfahrer erlitt laut dem Sprecher einen Schock. Der Autofahrer blieb unverletzt. (dpa/mp)