Überraschung bei Fahrzeugkontrolle: Duo bekommt richtig Ärger

Bei einer Verkehrskontrolle in Lauenburg hat die Polizei am Dienstagabend gleich mehrere schwere Verstöße aufgedeckt. Auf zwei Männer wartet nun großer Ärger.

Gegen 19.20 Uhr stoppten Beamte im Askanierring einen VW Golf mit französischem Kennzeichen, der zuvor auf der B5 aus Richtung Boizenburg unterwegs gewesen war. Am Ende standen die beiden Insassen ohne Auto da – und mit einer langen Liste an Problemen.

Der 31 Jahre alte Fahrer sowie sein 37-jähriger Beifahrer, beide aus Georgien, konnten nach Angaben der Polizei kein gültiges Visum vorlegen. Nach ersten Erkenntnissen hielten sie sich bereits seit mehr als sechs Monaten unerlaubt in Deutschland auf. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts eingeleitet. Zudem erhielten sie eine Meldeauflage bei der Ausländerbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg.

Völlig betrunken und ohne Versicherung unterwegs

Doch damit nicht genug: Ermittlungen ergaben, dass für den VW keine gültige Haftpflichtversicherung bestand, weshalb die Weiterfahrt sofort untersagt wurde. Zudem zeigte der Fahrer deutliche Auffälligkeiten – ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,61 Promille, ein Drogentest wurde verweigert.

Der Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verdachts auf Drogenkonsum am Steuer sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (rei)