Auf der B77 bei Busdorf kollidiert ein 600-PS-Elektro-Audi nach einem riskanten Überholmanöver mit einem Wohnmobil und Lkw.

Nach einem Überholmanöver kollidierten auf der B77 bei Busdorf ein Elektro-Audi, ein Wohnmobil und ein Lastwagen. Nico Hessel

Ein riskantes Überholmanöver auf der B77 zwischen Busdorf und Jagel bei Schleswig endete am Samstagnachmittag mit einem schweren Unfall: Ein hochmotorisierter Elektro-Audi kollidierte mit einem entgegenkommenden Wohnmobil.

Auf der sogenannten Querspange zwischen Busdorf und der A7-Abfahrt Jagel stieß ein 600-PS-Sportwagen aus Dänemark mit einem entgegenkommenden Wohnmobil und einem Lastwagen zusammen. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort setzte der Fahrer eines Audi trotz Verbots zu einem Überholmanöver an und versuchte, an einem Lkw vorbeizuziehen. Dabei übersah der Mann ein entgegenkommendes Wohnmobil.

Der weiße Elektro-Audi mit einem Listenpreis von rund 147.000 Euro krachte in das Wohnmobil. Die enorme Wucht des Aufpralls riss die komplette Fahrzeugfront des Sportwagens auf. Auch der überholte Sattelzug wurde in den Unfall verwickelt und beschädigt.

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Unfall in Busdorf: Alle Beteiligten wurden nur leicht verletzt

Fahrer und Beifahrer hatten großes Glück: Wie die Einsatzkräfte vor Ort mitteilten, erlitten die vier Menschen in dem Audi und dem Wohnmobil lediglich leichte Verletzungen wie Schürfwunden. Alle Beteiligten wurden vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

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Die Feuerwehr rückte an, um die stark beschädigten Fahrzeuge abzusichern und abzutransportieren. Zudem mussten auslaufende Betriebsstoffe von der Fahrbahn aufgenommen werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Querspange vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde von der Polizei weiträumig umgeleitet.