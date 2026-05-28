Überholmanöver endet mit Crash: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwerer Unfall im Kreis Schleswig-Flensburg: Beim Überholen eines Traktors ist ein Motorradfahrer gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Straße Ohlrade zwischen Erfde und Bargen. Ein Traktor mit Gespann war in Richtung Erfde unterwegs, als zwei Motorradfahrer zum Überholen ansetzten, wie ein Polizeisprecher der MOPO mitteilte.

In diesem Moment wollte der Trecker nach links auf einen Feldweg abbiegen. Dabei kam es zur Kollision: Eines der Motorräder touchierte einen Reifen des Gespanns. Der Fahrer verlor die Kontrolle, geriet ins Schleudern und stürzte.

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Der Biker zog sich dabei schwere Verletzungen am Knöchel zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein vorsorglich alarmierter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz.

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Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme wurde die Straße Ohlrade vollständig gesperrt. Nähere Details waren am Abend noch unklar, die Ermittlungen dauern an.