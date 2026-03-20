Microcar komplett zerstört: zwei Schwerverletzte bei Überholmanöver

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Steinburg sind zwei junge Menschen verletzt worden. Das Fahrzeug prallte frontal gegen einen Baum.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Verbindungsstraße zwischen Kleve und Huje. Nach Angaben der Polizei war ein 18-Jähriger gegen 21.15 Uhr mit einem sogenannten Microcar unterwegs, in dem auch ein 16-jähriger Mitfahrer saß.

Verdacht: Waren die Insassen nicht angeschnallt?

Als der Fahrer einen vor ihm fahrenden Radfahrer überholen wollte, geriet das nur bis 45 km/h zugelassene Fahrzeug offenbar ins Schlingern. Der Wagen kam nach links von der Straße ab und krachte nahezu ungebremst frontal gegen einen Baum am Fahrbahnrand.

Das könnte Sie auch interessieren: Großalarm in der Nacht: Feuer in Wohnhaus – Bewohner retten sich selbst

Beide Insassen wurden bei dem Aufprall schwer verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Einschätzungen müssen sie dort länger behandelt werden. Zudem geht die Polizei davon aus, dass beide möglicherweise nicht angeschnallt waren. Der Kleinwagen wurde bei dem Unfall völlig zerstört und ist nur noch Schrott.