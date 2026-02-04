Übergriff auf spielendes Mädchen bei Hamburg – wer kennt diesen Mann?

Am Nachmittag des 24. Januar ist es in einem Waldstück in Moorrege (Kreis Pinneberg) zu einem Übergriff auf ein spielendes Mädchen gekommen. Der Täter ließ von seinem Opfer ab, als dessen Handy klingelte. Die Polizei bittet nun mithilfe eines Phantomfotos um Hinweise.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr in einem Moorreger Waldstück zwischen den Straßen Am Täberg, Dünenweg, Werftweg und Amtsstraße. Dort spielte das Mädchen mit einem gleichaltrigen Freund, als sich ihnen plötzlich ein Mann näherte.

Polizei veröffentlicht Phantomfoto

Er soll das Mädchen festgehalten und bedrängt haben. Als das Handy des Opfers klingelte, ließ er von ihr ab und flüchtete in Richtung Amtsstraße. Der Täter im Alter von 30 bis 35 Jahren wird als etwa 1,80 Meter groß und dicklich beschrieben, mit schwarzen Haaren und akzentfreiem Deutsch. Er trug eine schwarze Jacke mit Fellkragen, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Das könnte Sie auch interessieren: Sexueller Übergriff: Mann bedrängt Mädchen vor Hamburger Schule – und flüchtet

Zudem trug er nach Angaben der Kinder braune Lederhandschuhe sowie einen gelb-blau-roten Schal vor dem Gesicht. Auf Grundlage ihrer Beschreibungen wurde ein Phantombild erstellt, das aufgrund unterschiedlicher Wahrnehmungen variieren kann. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04101 202 0 entgegen.