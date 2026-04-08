Übergriff an E-Ladesäule: Mann attackiert Frau auf Parkplatz

Vor dem Bekleidungsgeschäft dodenhof in Kaltenkirchen hat am 28. März ein Unbekannter eine 45-jährige Frau angegriffen. Passanten konnten den Übergriff verhindern. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte die 45-Jährige zwischen 19.15 und 20 Uhr ihren BMW i4 mit Münchner Kennzeichen an einer E-Ladesäule auf dem Parkplatz anschließen, als der Mann von hinten kam, sie würgte und gegen das Auto drückte.

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Der Mann floh, als sich ein weißes Wohnmobil näherte. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen, die sich unter der Nummer (04551) 884-0 melden sollen. Das Opfer trug zum Tatzeitpunkt eine weiße kurze Jacke und helle Jeans. Der Täter war ihren Angaben zufolge mit schwarzem Pullover und dunkler Hose bekleidet. Auch sein Haar sei dunkel, er sei zwischen 35 und 40 Jahre alt. Er sei sehr kräftig gewesen, schlank, und habe eine ihr unbekannte Sprache gesprochen. (prei)