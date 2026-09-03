Ein 89-Jähriger ist am Montagabend in Schleswig von zwei Unbekannten angegriffen worden. Wie der Rentner die Tat noch abwenden konnte.

Ein 89-Jähriger ist am Montagabend in Schleswig von zwei Unbekannten angegriffen worden. Gegen 22.30 Uhr fragten die Männer den Rentner auf einem Fußweg an der Straße Zum Öhr, was er in seiner Tasche habe. Seine Antwort: Das gehe sie nichts an. Daraufhin schlug einer der Täter ihm gegen die Schläfe. Der Rentner taumelte, konnte sich aber mit seinem Gehstock abstützen.

Doch der Rentner wehrte sich, so die Polizei: Mit seinem Gehstock schlug er nach den Angreifern. Einen der Männer traf er im Gesicht – der ging zu Boden und hielt sich die Nase. Sein Kompagnon half ihm auf, anschließend flüchteten beide. Die Beute ließen sie zurück.

89-Jähriger schlägt Räuber mit Gehstock in die Flucht

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Der 89-Jährige erlitt durch den Schlag eine leichte Kopfverletzung. Die Täter sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Der Mann, der nach dem Tascheninhalt fragte, soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten schweren Raubes.

Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu den beiden Männern geben kann, wird gebeten, sich unter 04621/840 oder per E-Mail an sg2.schleswig.kpst@polizei.landsh.de bei der Polizei zu melden. (mp)