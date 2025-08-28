Überfall auf Supermarkt: Täter mit Clownsmasken auf der Flucht

Schockmoment am Mittwochabend in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg): Zwei Männer überfielen eine Supermarkt-Mitarbeiterin und flüchteten mit mehreren Tausend Euro Bargeld – getarnt mit Clownsmasken.

Gegen 20.15 Uhr wollte die 29-jährige Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Straße Am Schleusenkanal nach Feierabend das Geschäft verlassen. Dabei wurde sie laut Polizei von zwei unbekannten Männern überrascht, die Clownsmasken trugen und sie mit Pfefferspray attackierten.

Überfall in Geesthacht: Täter auf der Flucht

Die Täter erbeuteten einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag sowie einen Rucksack. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die junge Frau wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Geesthacht ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04152) 80030 oder per E-Mail an geesthacht.kpst@polizei.landsh.de zu melden. (mp)