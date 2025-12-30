Mann mit Waffe überfällt Senioren an Heiligabend: Beute in sechsstelliger Höhe

Überfall im Einfamilienhaus: In Elmshorn hat ein unbekannter Täter an Heiligabend ein Seniorenpaar ausgeraubt und hochwertigen Schmuck erbeutet. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Nach Informationen der Polizei klingelte der Mann gegen 8 Uhr an der Haustür des Ehepaars. Als die Frau die Tür öffnete, bedrohte er sie mit einer Schusswaffe und forderte Geld und Wertgegenstände. Unter Druck des Täters übergab die Frau hochwertigen Goldschmuck und Uhren. Der Gesamtwert belief sich auf einen sechsstelligen Eurobetrag.

Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Das Ehepaar blieb unverletzt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Flüchtige zunächst nicht gefasst werden.

Am folgenden Samstag gelang der Polizei schließlich ein Erfolg: Ein 27-Jähriger aus Itzehoe wurde in Hamburg festgenommen, als er versuchte, Teile der Beute zu verkaufen. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler weitere Schmuckstücke und Beweismittel.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Itzehoe einen Haftbefehl. Der Mann sitzt jetzt in der Justizvollzugsanstalt Itzehoe. (mp)