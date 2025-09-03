TV-Gerät löst Brand aus – Großeinsatz bei Hamburg

In der Friedrichsgaber Straße in Quickborn (Kreis Pinneberg) ist am Mittwochmorgen der Dachstuhl eines Hauses ausgebrannt. Ein Fernseher hatte den Brand ausgelöst.

Gegen 7.30 Uhr wurde laut Feuerwehr ein Brand im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses an der Friedrichsgaber Straße gemeldet. Die Bewohner selbst hatten den Notruf gewählt, sie waren durch das Schrillen der Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen worden.

80 Einsatzkräfte bekämpfen den Brand

Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte sei laut einem Sprecher der Rettungsleitstelle eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach festgestellt und Verstärkung angefordert worden. Rund 80 Einsatzkräfte bekämpften die Flammen, die sich bereits in das Dach ausgebreitet hatten.

Das könnte Sie auch interessieren: Schon wieder! Brandanschlag auf Spielothek bei Hamburg

Ursächlich für den Brand soll ein Fernseher gewesen sein. Nach Polizeiangaben könnte ein technischer Defekt an dem Gerät den Brand ausgelöst haben. Das Obergeschoss des Hauses wurde bei dem Brand zerstört, es entstand erheblicher Sachschaden. Die Friedrichsgaber Straße wurde für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt.