E-Auto rast vor Eisdiele – Gäste fliehen in Panik

Panik vor dem Eiscafé: Ein E-Auto kracht in ein Blumenbeet auf dem Gehweg – Passanten fliehen, die Insassen rennen davon. Doch wer saß am Steuer?

Bereits am Freitagabend ist es im Zentrum von Halstenbek (Kreis Pinneberg) zu einem Unfall gekommen, bei dem ein E-Auto vor einer Eisdiele von der Fahrbahn abkam und in ein erhöhtes Blumenbeet auf dem Gehweg krachte. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr an der Kreuzung Friedenstraße/Hauptstraße. Die Terrasse des Eiscafés war zu dem Zeitpunkt gut besucht. Augenzeugen berichten, wie Gäste panisch zur Seite sprangen, als das Fahrzeug auf sie zuraste. Verletzt wurde niemand. Der Wagen – ein Mietfahrzeug – blieb schließlich im Beet stehen, beide Vordertüren standen offen, von den Insassen fehlte zunächst jede Spur.

Halstenbek: E-Auto kracht beinahe in Eisdiele

Laut Polizei beobachteten Zeugen, wie drei Personen direkt nach dem Aufprall aus dem Fahrzeug sprangen und flüchteten. Gegen 19.45 Uhr traf die Polizei einen 22-jährigen Mann an, der erklärte, er habe am Steuer gesessen. Ob diese Angabe zutrifft, ist jedoch unklar. Wie die Polizei auf Anfrage der MOPO bestätigte, sind zwei weitere Insassen weiterhin flüchtig – auch am Montagabend fehlte von ihnen jede Spur. Der Wagen war offenbar auf regennasser Fahrbahn unterwegs und kam an der Kreuzung in der Tempo-30-Zone von der Straße ab. Nur knapp wurde ein Baum verfehlt, auch eine Straßenlaterne wurde beschädigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Sensationelle Bilder: Diese Hamburger Kirche war mal das höchste Gebäude der Welt

Die Feuerwehr Halstenbek wurde kurz nach dem Unfall alarmiert. Einsatzkräfte klemmten die Batterien des Elektrofahrzeugs ab, die Gemeindewerke kappten die Stromversorgung der beschädigten Laterne. Die Bergung gestaltete sich aufwendig, da das Auto auf dem Gehweg in einem erhöhten Beet zum Stehen gekommen war. Der Polizeieinsatz konnte erst um 21.45 Uhr beendet werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (apa)